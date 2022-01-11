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Eğitim Yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?
Eğitim

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 3 hafta olacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok kişi 15 tatilinin süresinin uzatılmasının mümkün olup olmayacağını araştırıyor. Uzmanlar şubat ayı gibi pik yaşanacağını açıklıyor. Bu sebeple veliler “15 tatili ile ara tatil birleşir mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 17:26:00 -
Yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatiline az bir süre kaldı. Bu sebeple hem öğrenciler hem de veliler tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili kaç gün uzar?

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Okulların ekran kapanmasına ilişkin bir gelişmenin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omicronun gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz” dedi.

Bakan Özer, “3 bini aşkın sınıfımızda COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir. Öğretmenlerimizde aşılanma oranı çok yüksek. Toplamda öğretmenlerimizin yüzde 94’ü aşılanmış ya da antikor geliştirmiş durumda. Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz” diye konuştu.

Yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ya da 15 tatilinin süresinin uzatılmasını beklentilerini karşılayacak bir açıklama yapılmadı. Takvim dönem başında belirlenen şekilde uygulanacak. Ancak vakalar sebebiyle farklı bir karar alınırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

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