Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021? Bu yıl ikinci dönem okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2021?

Yarıyıl tatili bu sene pandemi nedeniyle 3 hafta sürecek. Normal şartlarda 2 hafta olarak belirlenen yarıyıl tatiline ikinci dönemdeki ara tatil süresi de eklenmiş ve yarıyıl tatili 3 haftaya çıkarılmıştı. Bu nedenle yarıyıl tatili 14 Şubat 2021 Pazar günü bitecek ve 15 Şubat 2021 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

* Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak.

* 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.