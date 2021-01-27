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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

İlk dönemi tamamlayan öğrenciler üç haftalık sömestr tatiline girdi. Yarı yıl tatili ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte 2. dönemin başlayacağı tarih...

Yeniakit Publisher
2021-01-27 00:27:00 -
Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı. Gözler şimdi tatilin biteceği ve 2020-2021 eğitim döneminin ikinci yarısının başlayacağı tarihte.

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

Bu sene 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacak.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ikinci dönem yüz yüze eğitime geçileceğinin müjdesini verdi. Selçuk ""İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılamak niyetindeyiz" dedi.

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