Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 yarıyıl tatil tarihi ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı korona nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.