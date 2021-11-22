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Eğitim Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 yarıyıl tatil tarihi ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 yarıyıl tatil tarihi ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Korona nedeniyle uzun bir aradan sonra okullar 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitimin ilk ara tatili 15 Kasım’da başlamıştı. Ara tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarına geri dönen öğrenciler şimdi de yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil ne zaman olacak? sorusunu sormaya başladı. Peki yarıyıl tatili 2022 ne zaman? 15 tatili ne zaman yapılacak? İşte 2022 yarıyıl tatil tarihi…

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:30:00 - 2021-11-22 10:30:41
Yarıyıl tatili ne zaman? 2022 yarıyıl tatil tarihi ne zaman? 15 tatili ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılı için  6 Eylül 2021'de yüz yüze başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bugün itibarıyla 850 bin sınıftan 66'sı korona nedeniyle kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.

2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

 

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