Tüm dünya gibi Türkiye’de de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Artan vakalar ise velileri bir hayli kaygılandırıyor. Bu sebeple aileler sık sık “15 tatili erken başlayacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, karneler erken dağıtılır mı?

Yarıyıl tatili bir hafta öne mi çekilecek? 15 tatili ne zaman?

15 tatili ve uzaktan eğitime ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omicronun gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz” dedi.

Bakan Özer, “3 bini aşkın sınıfımızda COVID-19 veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Belli bir aşamaya gelirse önlemlerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerlerdir. Öğretmenlerimizde aşılanma oranı çok yüksek. Toplamda öğretmenlerimizin yüzde 94’ü aşılanmış ya da antikor geliştirmiş durumda. Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne çekmeyi gerektirmiyor. Omikron’un gösterdiği hızlı yayılıma rağmen 71 bine yakın okulumuzda, tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmuyor. Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz” diye konuştu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.