Yarışma sona erdi, çocukların eserleri beğeniye sunuldu

Tepebaşı Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklar için düzenlediği kompozisyon ve şiir yarışmasına katılan eserler, beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi’nin, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu anlattıkları, “Koronaya inat yaşasın hayat” sloganıyla düzenlediği kompozisyon ve şiir yarışması sona erdi. Düzenlenen yarışmada çocuklar, yazdıkları kompozisyon ve şiirlerde, sözcükler ile Mustafa Kemal Atatürk sevgisini ve 23 Nisan coşkusunu anlattı. 8-13 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmada kazananlar, Prof. Dr. Kemal Yakut, gazeteci ve şair Rahmi Emeç ve Tepebaşı Belediyesi eğitimcilerinden Fidan Çobanoğlu Kaplan, Sezer Özdağ, Kaan Kıran ve Gamze Bozkurt’tan oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belli olurken, yarışmaya katılan tüm eserler, Tepebaşı Belediyesi’nin web sitesi “www.tepebasi.bel.tr” adresinde beğeniye sunuldu. Yarışmada kompozisyon dalında Gökçe Atakan birinci, Ahmet Kayra Şenay ikinci ve Kuzey Zengin ise üçüncü; şiir dalında ise Öykü Naz Kırıkoğlu birinciliğe, Yağız Ömer Şahin ikinciliğe ve Mehmet Rıfat Özkal ise üçüncülüğe layık görüldü. Umut Erdoğan, Duru Elmas, Arya Nehir Demirtepe, Eren Yıldırım, Rüzgar Bozacı ve Akgül Bade Bayri ise seçici kurul tarafından mansiyon ödülüne layık görülen öğrenciler oldu.

Yarışmaya katılan çocuklara teşekkürlerini ileten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılımcı çocuklar ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek tebrik etti. Başkan Ataç, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediğimiz kompozisyon ve şiir yarışmasına katılan çocuklarımız ile yüz yüze görüşmek, onların yüreğindeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini görmek tarif edilemezdi. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yarışmaya ilgi gösteren çocuklar ve ailelerine teşekkür ederek, benzer etkinliklerin süreceğini kaydetti.