Yarınki Cumhuriyet gazetesinden manşeti bekliyoruz! Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün milletin doğum gününde açılmasına karar verdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı planlanandan bir buçuk yıl önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi önceki gün yayınladığı manşet haberinde Cumhurbşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Kendine köprü hediye etti" ifadeleri ile hedef almıştı.

Dr. Hazal Pabuççular'ın görüşlerine yer veren Cumhuriyet'in haberinde, "AKP, iktidarı boyunca sürekli semboller üzerinden yeni bir tarih kurgusuna başlamış bir parti. Bir tarafta 18 Mart, 2023 gibi tarihsel sembollerle dolu bir köprü var. Diğer tarafta Erdoğan’ın kendi şahsını da tarihsel bir sembol haline getirmeye çalışması önemli görünüyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Erdoğan köprüyü millete adadı! Gözler yarınki Cumhuriyet'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün açılışını kendisinin değil Türk milletinin doğum gününe adadı. Şimdi gözler, Cumhuriyet gazetesinin manşetinde bu karara yer verip vermeyeceğine çevrildi.