Yarını Kodlayanlar TIRI’nınikinci durağı Sinop oldu

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Sinop’un köy ve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenledi.

Eğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 200 Sinoplu çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Sinoplu çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yeni fikirler ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, “Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim TIR’ımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz” dedi.