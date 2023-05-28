  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yarından sonra altın ve dolar ne olacak? İslam Memiş herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
Ekonomi

Yarından sonra altın ve dolar ne olacak? İslam Memiş herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:08:00 -
Yarından sonra altın ve dolar ne olacak? İslam Memiş herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama geldi. Memiş, altın, dolar, euro ve borsalara ilişkin önemli bir tahmin yaptı.

YSK Başkanı, Erdoğan'ın seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandığını ilan etti. Seçim sonuçlarının açıklaması ardından piyasaların ne tepki vereceği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Seçim sonuçları sonrası altın ve dolarla ilgili beklentilerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsaya dikkat çekti.

Memiş, "Bu hafta döviz kurları ve emtia fiyatlarında geri çekilme, borsa da pozitif seyir devam eder. Pozitif haftada fırsatlar oluşur. Destek seviyelerim 20,68 $, 1.350 gram fiziki tarafta. Borsa da olanlar kazandı. Döviz borcu olan, döviz ile ticaret yapan, düğün yapacak, altın borcu olanlar… Fırsatlar şimşek gibidir, gelir ve geçer." yorumunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23