Yarından sonra altın ve dolar ne olacak? İslam Memiş herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

YSK Başkanı, Erdoğan'ın seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandığını ilan etti. Seçim sonuçlarının açıklaması ardından piyasaların ne tepki vereceği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Seçim sonuçları sonrası altın ve dolarla ilgili beklentilerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, borsaya dikkat çekti.

Memiş, "Bu hafta döviz kurları ve emtia fiyatlarında geri çekilme, borsa da pozitif seyir devam eder. Pozitif haftada fırsatlar oluşur. Destek seviyelerim 20,68 $, 1.350 gram fiziki tarafta. Borsa da olanlar kazandı. Döviz borcu olan, döviz ile ticaret yapan, düğün yapacak, altın borcu olanlar… Fırsatlar şimşek gibidir, gelir ve geçer." yorumunda bulundu.