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Yaşam Yarından itibaren düğünler yapılacak mı? Düğün salonları hangi gün açılıyor?
Yaşam

Yarından itibaren düğünler yapılacak mı? Düğün salonları hangi gün açılıyor?

Düğün yasağı bitti mi? Koronavirüs salgının sebebiyle bir süredir düğün salonları kapalı durumda. Düğün ve nişan organizasyonları için salonların açılmasını bekleyenler, bu konuda kabine toplantısında bir karar alınıp alınmadığını araştırıyor. Peki, yarın düğün yasağı kalkacak mı? Düğünler ne zamandan sonra yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 19:02:00 -
Yarından itibaren düğünler yapılacak mı? Düğün salonları hangi gün açılıyor?

2020 yılının mart ayından bu yana Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Salgında bulaş zincirinin kırılması için pek çok mekan kapalı durumda. Peki, düğün yasağı bitti mi?

Yarından itibaren düğünler yapılacak mı? Düğün salonları hangi gün açılıyor?

Merakla beklenen kabine toplantısı öğlede sonra başladı. Kabine toplantısı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından normalleşme genelgesinin yayımlanması bekleniyor. Açıklamada ve genelgede düğünlerle ilgili bilgi yer aldığında haberlerimizde detaylarını paylaşacağız.

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