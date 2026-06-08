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Gündem Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle! Maşalyan’ı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti
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Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle! Maşalyan’ı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti

Yeniakit Publisher
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Ermenistan‘dan gelen açıklama sonrası Erdoğan'dan flaş hamle! Maşalyan’ı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti

Ermenistan‘dan gelen normalleşme ve ilişkileri yoluna koyma yönündeki açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

 

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bulundu.

Ermenistan'dan normalleşme mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile diyaloğun devam ettiğini ve doğrudan ticaretin başladığını belirterek, "Yakın gelecekte tam normalleşmenin sağlanacağına dair güvenimi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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