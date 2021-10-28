Yarından itibaren başlıyor! Karantina süresi 10 güne düşürüldü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarında yarından itibaren karantina süresinin 10 güne düşürüleceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, anaokullarındaki karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürüldüğünü açıkladı. Yeni uygulama yarından itibaren geçerli olacak.
Koronavirüs önlemleri gereğince okullarla ilgili alınan tedbirlerde bir değişikliğe gidildi. Buna göre anaokullarındaki karantina süresi, 14 günden 10 güne düşürüldü.
Bakan Özer duyurdu
Yeni düzenlemeyi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyururken, benzer kararlar daha önce de ilkokul ve ortaokul öğrencileri için alınmıştı.
Yarından itibaren uygulanacak
Bakan Özer uygulamanın yarından itibaren uygulanacağını duyurdu. Yeni dönemde eğitimde izlenecek yol haritasıyla ilgili de konuşan Özer, "Benden reform beklemeyin. Önceliğim reform değil, mevcut hizmetleri geliştirmek, eksiklerimizi gidermek." dedi.