Yarına bırakma! Yarın sana vermek gerekebilir

Türkiye’de en az bulunan kan grubu: AB Rh (-) kan grubu. Eğer böyle bir kan arandığını duyarsan ve sen de bu gruptan isen, durma, sıçra yerinden, yardıma koş. Yarın senin ve yakınlarının da acil kana ihtiyaç duyabilir.

Türkiye’de en çok bulunan kan grubu ise: A rh (+) Olsun varsın; onlar da kan vermeye koşmaktan asla imtina etmemeli..

Tabii dünyada da en az bulunan kan grubu: AB Rh (-)

18-65 yaş arası önemli bir sağlık problemi bulunmayan, vücut ağırlığı 50 kg'ın üzerinde olan herkes kan verebilir. Faydasını görürsünüz.

-Kan hücreleriniz yenilenir.

-Kan yapan organlarınız daha sık çalışır hale gelir.

-Sosyal sorumluluk ve ait olma hissini geliştirerek ruhsal olarak da rahatlarsınız.

-Genç hücreler dolaşıma katıldığı için, bağışıklık sistemi aktivitesi değişir.

-Kanınızdaki yüksek yağ oranı düşebilir.

-Kalp krizi ihtimalini %90 oranında azalttığı ifade edilmektedir.

-Her kan bağışladığınızda, kan sayımı ve kanla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testine tabii olursunuz.

Kan vermenin zararı var mı?

Kan vermenin bilinen bir zararı yoktur.

Bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve geçici yüksek tansiyon şikayetlerine sebep olabilir.

Fakat bunlar da geçicidir. Bir de en çok bilinen yan etkisi, iştah açmasıdır.

Türkiye’de yüzde olarak kan grubu dağılımı şöyle:

-%37.8 : A Rh(+)

-%29.8 : 0 Rh (+)

-%14.2 : B Rh (+)

-% 7.2 : AB Rh (+)

-% 4.7 : A Rh (-)

-% 3.9 : 0 Rh (-)

-% 1.6 : B Rh (-)

-% 0.8 : AB Rh (-)