6 Eylül Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitimle başlayacak. Aileler yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı gün toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 6 Eylül’de toplu taşıma bedava mı?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi İETT otobüsleri ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Söz konusu açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.