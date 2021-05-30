Yarın spor salonları halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?
Spor salonları hangi gün açılacak? Koronavaris salgını sebebiyle ülkemizde sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerlerde kısıtlamalar uygulanıyor. Pek çok kişi normalleşme takvimiyle birlikte nerelerin açılacağını araştırıyor. Peki, yarın halı sahalar açılacak mı?
Milyonların merakla beklediği normalleşme takvimi kabine toplantısının ardından açıklanacak. Kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki, pazartesi günü yasaklar kalkacak mı?
Yarın spor salonları halı sahalar açılacak mı? Halı sahalar ne zaman açılacak?
Spor salonları, halı sahalar uzun süredir kapalı durumda. Kademeli normalleşme takvimi 1 Haziran’a kadar devam edecek. Bu sebeple 31 Mayıs Pazartesi günü de kısıtlamalar aynı şekilde sürecek. 1 Haziran’da ise bu işletmelerin açık olup olmayacağı normalleşme takvimiyle ilgili. Konu hakkında pazartesi akşamı İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayımlaması bekleniyor.