  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gezi İmamı İhsan Eliaçık'tan FETÖ'nün darbe girişimine destek!

İmamoğlu'na bir şok daha! 'Beni bul başkan'

Cuma hutbesinin işaret dili ile okunduğu camii, olumlu tepki aldı

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad vuruldu

Bekir Coşkun gibi yeni ‘yatırımlara’ devam edeceğiz! CHP’li başkandan ‘heykelbank’ sözü

Bu kadarına da pes! Samsun'un koronavirüste neden birinci olduğu anlaşıldı

İYİ Parti'den HDPKK'ya skandal destek: Kabul etmiyoruz

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Uzman isim açıkladı: Türkiye ve Mısır arasında dengeleri değiştirecek adım

Dikkat Dikkat! LGBT nasıl “İstanbul Sözleşmesi”ne gizlendi ise ‘yapay et’ de “hayvan hakları”na gizlenmiş bir bombadır
Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme geldi. 1 Mart normalleşme süreciyle birlikte iller renk kodlarına göre ayrılmış ve düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Peki, yarın 202 Mart Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:44:00 -
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 20 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamalar esnetilse de devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı kapsayan kısıtlamalar devam ediyor. Bunlardan biri de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

20 Mart cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre 81 ilin sınıflandırılarak renklere ayrıldığını söyleyen Erdoğan, "İller Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Cumartesi günleri yasak yok

Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceğini duyururken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Tüm illerde olduğu gibi İstanbul'da da akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacak.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Sevgili İstanbullular, Turuncu renk ile yüksek riskli iller arasında yer alan şehrimizde, eğitim kurumlarımızın açılma ve uygulama kriterleri Mili Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un ‘un açıkladığı tablodaki gibidir." açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu listede yapmadıkları hiçbir şey yok! Sözcü tayfası bilinçaltında suçlarını itiraf etti
Gündem

Bu listede yapmadıkları hiçbir şey yok! Sözcü tayfası bilinçaltında suçlarını itiraf etti

Öğrenci andının kaldırılmasını hazmedemeyen Sözcü, "Türk'üm diyebilseydiniz PKK olmazdı" ifadesine yer verdi. Sözcü'nün komik yazısını yorum..
HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...
Gündem

HDP'yi kapatma davasında flaş gelişme! AYM Başkanı Zühtü Arslan...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada raportör göre..
İmamoğlu'na bir şok daha! 'Beni bul başkan'
Gündem

İmamoğlu'na bir şok daha! 'Beni bul başkan'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki tepkinin yankıları sürerken, benzer bir olay da bugün yaşandı. Cuma namazı çıkışı b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay