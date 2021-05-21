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Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yarın marketler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kısıtlamalar sürüyor. Pek çok kişi bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü marketler açık mı? Cumartesi günü sokağa çıkma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:51:00 -
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

29 Nisan Perşembe akşamı başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabahı sona erdi. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme süreci başladı. Vatandaşlar bu sebeple cumartesi pazar günleri sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme dönemi başladı. Yayımlanan genelgede hafta sonu yasaklarının süreceği belirtildi. Kademeli normalleşme genelgesinde yer alan ifadeler şöyle:

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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