Rize’de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle ilde okullar iki gün peş peşe tatil edildi. Bu sebeple Rize’de yarın okulların olup olmayacağı merak konusu…

Yarın Rize’de okullar tatil mi? 16 Mart Rize okullar tatil mi?

Rize’de kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 16 Mart’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise bir açıklama henüz yok. Rize Valisi Kemal Çeber, 15 Mart için tatil haberini valiliğin resmi twitter hesabından “Sevgili atmacalarım; Birbirinden kıymetli mesaj ve videolarınızı inceledim. Yine çok tatlı ve aydınlatıcıydınız. Size güvenmekte ne kadar haklı olduğumu bir kez daha ispatladınız. Mesajlarınız ve kurum görüşleri sonucu; YARIN DA TATİL KARARINI BİRLİKTE VERDİK. Sizi seviyorum” ifadeleriyle paylaştı.

Rize’de kar tatiline ilişkin bir karar alınması durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.