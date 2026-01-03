Yarın oruç tutulacak mı 4 Ocak 2026 Pazar?

İslam dünyasında ibadet, dua ve zikirle geçirilen mübarek üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayı ile başladı. Recep ayı, üç ayların ilki olarak kabul edilirken; ardından Şaban ve Ramazan ayları geliyor. Bu süreçte özellikle oruç ibadeti, Müslümanlar tarafından büyük bir hassasiyetle yerine getiriliyor. Recep ayının ilerlemesiyle birlikte “Yarın oruç tutulacak mı?” sorusu da sık sık tekrarlanıyor.

4 Ocak 2026 Pazar oruç tutulur mu?

Recep ayının 13, 14 ve 15’inci günleri, Eyyâm-ı Bîyd yani “aydınlık günler” olarak adlandırılır. Bu günlerde oruç tutulması, hadis-i şeriflerde tavsiye edilen ibadetler arasında yer alır. 4 Ocak 2026 Pazar günü, Recep ayının 15. gününe denk gelmektedir. Bu nedenle 4 Ocak 2026 Pazar günü oruç tutulur.

Recep ayında oruç tutmanın önemi

Recep ayında tutulan orucun fazileti, Hz. Peygamber’in (SAV) bu ayda oruç tutulmasını özellikle tavsiye etmesiyle anlaşılmaktadır. Hadis-i şeriflerde, Recep ayının ilk günlerinde tutulan oruçların geçmiş günahların kefareti olduğuna dikkat çekilir. İlk günün orucunun üç senelik, ikinci günün iki senelik, üçüncü günün ise bir senelik günaha kefaret olduğu ifade edilir. Ayın diğer günlerinde tutulan oruçların da bağışlanmaya vesile olduğu belirtilir.

Eyyâm-ı Bîyd orucu neden tutulur?

Kameri ayların 13, 14 ve 15’inci günleri Eyyâm-ı Bîyd olarak bilinir. Bu günlerde ayın en parlak hâlini alması sebebiyle “aydınlık günler” adı verilmiştir. Hz. Peygamber’in (SAV) her kameri ayda bu günlerde oruç tutmaya gayret ettiği ve ümmetine de tavsiye ettiği rivayet edilir. Bu nedenle Recep ayının 13, 14 ve 15’inci günlerinde oruç tutulması büyük önem taşır.

Recep ayında kaç gün oruç tutulur?

Recep ayında oruç tutmak farz değildir ancak faziletli kabul edilir. İlk üç gün, Regaip Kandili günü, Eyyâm-ı Bîyd günleri ile birlikte ayın son üç gününde tutulan oruçlar özellikle öne çıkar. Bu günler birlikte değerlendirildiğinde Recep ayında toplam yedi gün oruç tutulmasının faziletli olduğu ifade edilir. Bununla birlikte kişi dilediği kadar oruç tutabilir.

