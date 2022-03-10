Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Sinop’ta da kar yağışı etkili oluyor. Peki, yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:

Sinop Valiliği yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre elimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm İlçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız, bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.