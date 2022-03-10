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Eğitim Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:
Eğitim

Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:

Sinop hangi ilçelerde okullar tatil? Sinop’ta kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Sinop’ta okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın Sinop’ta okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 20:46:00 -
Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:

Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Sinop’ta da kar yağışı etkili oluyor. Peki, yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Yarın okullar tatil mi Sinop 11 Mart! Sinop valilik açıklaması:

Sinop Valiliği yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre elimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm İlçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız, bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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