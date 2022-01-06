Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?
Kar tatili var mı? Öğrenciler yarın yani 7 Ocak Cuma günü hangi illerde kar yağışı sebebiyle okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, okullar tatil mi? Yarın okullar nerelerde tatil olacak? Bugün okullar tatil mi?
Şiddetli kar yağışları sebebiyle zaman zaman bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara veriliyor. Bu sebeple öğrenciler 7 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırıyor.
Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?
Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre 7 Ocak Cuma günü yurdun batı ve kuzey kesimini sağanak yağış etkisi altına girecek, Doğu ve Güney Doğu Bölgesi parçalı bulutlu olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde ise yoğun sis görülecek.
Tahminlere göre 7 Ocak’ta kar yağışı beklenmiyor. Bu sebeple de şimdiye kadar kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.