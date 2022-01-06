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Eğitim Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?
Eğitim

Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?

Kar tatili var mı? Öğrenciler yarın yani 7 Ocak Cuma günü hangi illerde kar yağışı sebebiyle okulların tatil olacağını araştırıyor. Peki, okullar tatil mi? Yarın okullar nerelerde tatil olacak? Bugün okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-06 23:30:00 -
Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?

Şiddetli kar yağışları sebebiyle zaman zaman bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara veriliyor. Bu sebeple öğrenciler 7 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırıyor.

Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre 7 Ocak Cuma günü yurdun batı ve kuzey kesimini sağanak yağış etkisi altına girecek, Doğu ve Güney Doğu Bölgesi parçalı bulutlu olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde ise yoğun sis görülecek.

Tahminlere göre 7 Ocak’ta kar yağışı beklenmiyor. Bu sebeple de şimdiye kadar kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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