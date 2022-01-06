Şiddetli kar yağışları sebebiyle zaman zaman bazı il ve ilçelerde eğitim-öğretime ara veriliyor. Bu sebeple öğrenciler 7 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırıyor.

Yarın okullar tatil mi 7 Ocak | 7 Ocak hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre 7 Ocak Cuma günü yurdun batı ve kuzey kesimini sağanak yağış etkisi altına girecek, Doğu ve Güney Doğu Bölgesi parçalı bulutlu olacak. İç Anadolu Bölgesi'nde ise yoğun sis görülecek.

Tahminlere göre 7 Ocak’ta kar yağışı beklenmiyor. Bu sebeple de şimdiye kadar kar tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.