Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riski nedeniyle birçok ilde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildi. Valilikler, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda aldıkları kararları kamuoyuyla paylaşırken, bazı illerde üniversiteler de tatil kapsamına alındı. İşte valilik açıklamalarıyla birlikte okulların tatil edildiği tüm iller…

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin beklendiğini açıkladı. Bu kapsamda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde okul öncesinden liseye kadar tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Batman

Batman Valiliği, kentte kar yağışı ve gece-sabah saatlerinde hissedilir sıcaklık düşüşü beklendiğini duyurdu. Bu nedenle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Siirt

Siirt’te valilik kararıyla resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayıldı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklama üniversiteleri de kapsadı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi de eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği, beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Hamile, engelli, kronik hastalığı olan personel ile kreş çağında çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayıldı.

Bolu

Bolu Valiliği, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karabük

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilde de engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayıldı.

Mardin

Mardin Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini bildirdi. Engelli ve hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş çağında olan kadın personel de idari izinli oldu.

Malatya

Malatya’da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an kurslarında eğitime bir gün ara verildi.

Sivas

Sivas Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Dicle Üniversitesi

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Aksaray

Aksaray Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli oldu.

Kilis

Kilis Valiliği, kar yağışı sonrası don ve buzlanma riskine karşı tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Muş

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle üniversite hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Van

Van Valiliği, kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Niğde

Niğde Valiliği, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini bildirdi.

Ordu

Ordu Valiliği, yalnızca Akkuş ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Kayseri

Kayseri Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ağrı

Ağrı Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Sinop

Sinop Valiliği, bazı ilçelerde ve merkezde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiğini duyurdu. Olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."

Nevşehir

Nevşehir Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Hakkari

Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bingöl

Bingöl Valiliği, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.