Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Cuma okullar tatil mi İstanbul Ankara Düzce

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji ve valiliklerden peş peşe yapılan uyarıların ardından, 26 Aralık Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle özellikle öğrenciler, öğretmenler ve veliler, valiliklerden gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, okullar tatil mi?

İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5 ila 8 derece düşeceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, yarın ve cumartesi günü yağışların genellikle yağmur şeklinde olmasının beklendiği, ancak kentin kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İstanbul için şu ana kadar okulların tatil edildiğine dair bir karar açıklanmadı.

Düzce’de okullar tatil mi?

Düzce Valiliği, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren bir hafta boyunca bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece azalacağı ifade edilirken, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yağışların 26 Aralık saat 10.00’dan 2 Ocak 2026 saat 10.00’a kadar etkili olması bekleniyor. Düzce için de şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağına dikkat çekti. Yapılan açıklamada, Ankara il merkezinde 26 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında en düşük sıcaklığın -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

Valilik, bu süreçte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunurken, okulların tatil edildiğine dair bir karar açıklanmadı.