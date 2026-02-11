ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz”

ÖNDER Ankara Genel Sekreteri İsmail Mansur Özdemir’in, Çiftçi’nin 7 Ekim 2023 tarihli Gazze paylaşımını alıntılayarak yazdığı, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ağabeyimize hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Biz Filistin Murabıtı kardeşleriniz olarak sizden razıyız, Hz. Allah'ta razı olsun... Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz, bahtiyarız. Bakanlığınız mübarek olsun...” kutlama mesajıysa, Bakan Çiftçi’nin milli manevi hassasiyetini bir kez daha hatırlattı.

“GARGAT AĞAÇLARININ KONUŞACAĞI GÜN YAKINDIR” DEMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği görevindeyken İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı soykırıma, 7 Ekim 2023 tarihinde şu sert tepkiyi göstermişti: “Gargad ağaçlarının konuşacağı gün yakındır inşaAllah. İnancımız odur ki, kutlu doğumun en şiddetli sancıları bunlar… Hamza yürekliler, ayağınıza taş değmesin. Allah, Filistin/Gazze'li mazlum kardeşlerimize nusretiyle yardım etsin, Rabbim onları mensur ve muzaffer eylesin...”