Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Tüm hastalıkların neredeyse korkulu rüyası olan zencefile mutlaka mutfağınızda yer açmalısınız.
Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile pek çok sağlık faydasına sahip olan, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, daha çok baharat şeklinde kullanılan, yaklaşık 1 metre boya kadar uzayabilen otsu bir bitkidir.
Zencefil, mide şişkinliği, hazımsızlık, gaz sıkışması ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını rahatlatır, mide bulantısı ve mide ağrısını azaltır, öksürük ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu semptomlarına iyi gelir, iltihap gidericidir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hafif ağrıları dindirebilir. Zencefilin diğer faydaları arasında kan şekerini düzenlemeye yardım etmesi, kalp hastalıkları riskini azaltması, adet öncesi gerginlik semptomlarını kontrol etmeyi kolaylaştırması da yer almaktadır.
Zencefil orantılı olarak kullanıldığında kan şekerini düşürmeye yardım edebilir. 4 gramı aşmayacak şekilde bir kullanım kan şekerini düşürebileceği gibi ve insülin üretimini düzenlemeye de yardımcı olabilir.
Antiinflamatuar ve ağrı giderici özelliklere sahip olan zencefil adet öncesi gerginlik semptomlarını hafifletmeye veya geçirmeye yardımcı olur.
Taze zencefildeki bazı kimyasal bileşikler vücudunuzun mikroplardan korunmasına yardımcı olur. Özellikle E.coli ve shigella gibi bakterilerin ilerlemesini durdurur, hatta RSV gibi virüslerin vücuda girmesini engelleyebilir.
Yapılan araştırmalar sonucunda zencefilin LDL kolesterolü azaltma konusunda yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.
Zencefilde bulunan gingerol maddesi beyindeki serotonin reseptörleri ile etkileşime geçer. Serotonin ruh halini iyileştiren hormondur. Bu özelliği ile antidepresan etkisi bulunan zencefil ruh sağlığını iyileştirmeye yardım eder.
Zencefil kolesterolü ve dolayısı ile kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu sayede kan damarlarının tıkanabileceği ve kalp krizi veya felce yol açabileceği kalp hastalığının tedavisinde etkili olabilir.
Zencefilin içeriğinde ki gingerol, gastrointestinal sağlığa iyi gelerek, gıdanın mideden çıkma ve sindirim süreci boyunca doğru şekilde ilerlemesine yardım eder. Sindirimi teşvik edip, gıdaların bağırsaklarda beklemesini önlediği için bu sebeple oluşan mide bulantılarına iyi gelir.
Zencefil midedeki asidin yemek borusuna akmasına izin verebilecek mide kasılmalarını azaltabilir. Midede sıkışan gaz salınmasını kolaylaştırması ve kas gevşetici özellik göstermesi de midede oluşan şişkinlik ve hazımsızlığı önlemeye yardım eder.
Zencefilin ishale sebebiyet verebilen toksik bakterileri engelleyip ve bağırsaklarda sıvı birikmesini önlemeyi sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek ishal ve kabızlık gibi mide ve bağırsak kaynaklı sorunlara iyi gelir.
Zencefilin antiviral ve antibakteriyel özellikleri kişinin yaşadığı öksürüğe iyi gelirken aynı zamanda balgam söktürücü özelliği de vardır.
Gingerol bileşiğiyle öne çıkan ve antioksidan bir besin olan zencefil, vücudun serbest radikallerle mücadele etmesine yardımcı olarak hem olası kanserler karşısında vücuda güç verir hem de mevcut kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.
Zencefil vücudun yağ yakımını (termojenez), karbonhidratları nasıl sindirdiğini ve insülin kullanımı etkiler. Bu doğrultuda kişinin açlık hissini azaltarak kilo vermeye yardım eder.
