  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet sistemimiz güçlenecek! Kararı çok tartışılacak... Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti Amasya'dan kahreden haber! Ölüler var Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Erzurum Türk-İslam medeniyetinin kalesidir" Bu birikimi Ankara keçisinin tiftiğiyle dokunan sof kumaşından geliyor: Başkent’te giyim etkinliği Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor... Altay Tankı ürküttü! Türkiye'ye karşı 170 adet savaş tankını acil olarak yenileme kararı aldılar Kritik Meteoroloji Uyarısı: 6 İlde Sağanak ve Fırtına Riski! Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti! İlk kareler geldi
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Tüm hastalıkların neredeyse korkulu rüyası olan zencefile mutlaka mutfağınızda yer açmalısınız.

#1
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile pek çok sağlık faydasına sahip olan, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, daha çok baharat şeklinde kullanılan, yaklaşık 1 metre boya kadar uzayabilen otsu bir bitkidir.

#2
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil, mide şişkinliği, hazımsızlık, gaz sıkışması ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını rahatlatır, mide bulantısı ve mide ağrısını azaltır, öksürük ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu semptomlarına iyi gelir, iltihap gidericidir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hafif ağrıları dindirebilir. Zencefilin diğer faydaları arasında kan şekerini düzenlemeye yardım etmesi, kalp hastalıkları riskini azaltması, adet öncesi gerginlik semptomlarını kontrol etmeyi kolaylaştırması da yer almaktadır.

#3
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil orantılı olarak kullanıldığında kan şekerini düşürmeye yardım edebilir. 4 gramı aşmayacak şekilde bir kullanım kan şekerini düşürebileceği gibi ve insülin üretimini düzenlemeye de yardımcı olabilir.

#4
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Antiinflamatuar ve ağrı giderici özelliklere sahip olan zencefil adet öncesi gerginlik semptomlarını hafifletmeye veya geçirmeye yardımcı olur.

#5
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Taze zencefildeki bazı kimyasal bileşikler vücudunuzun mikroplardan korunmasına yardımcı olur. Özellikle E.coli ve shigella gibi bakterilerin ilerlemesini durdurur, hatta RSV gibi virüslerin vücuda girmesini engelleyebilir.

#6
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Yapılan araştırmalar sonucunda zencefilin LDL kolesterolü azaltma konusunda yardımcı olduğunu ortaya koymuştur.

#7
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefilde bulunan gingerol maddesi beyindeki serotonin reseptörleri ile etkileşime geçer. Serotonin ruh halini iyileştiren hormondur. Bu özelliği ile antidepresan etkisi bulunan zencefil ruh sağlığını iyileştirmeye yardım eder.

#8
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil kolesterolü ve dolayısı ile kanın pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Bu sayede kan damarlarının tıkanabileceği ve kalp krizi veya felce yol açabileceği kalp hastalığının tedavisinde etkili olabilir.

#9
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefilin içeriğinde ki gingerol, gastrointestinal sağlığa iyi gelerek, gıdanın mideden çıkma ve sindirim süreci boyunca doğru şekilde ilerlemesine yardım eder. Sindirimi teşvik edip, gıdaların bağırsaklarda beklemesini önlediği için bu sebeple oluşan mide bulantılarına iyi gelir.

#10
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil midedeki asidin yemek borusuna akmasına izin verebilecek mide kasılmalarını azaltabilir. Midede sıkışan gaz salınmasını kolaylaştırması ve kas gevşetici özellik göstermesi de midede oluşan şişkinlik ve hazımsızlığı önlemeye yardım eder.

#11
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefilin ishale sebebiyet verebilen toksik bakterileri engelleyip ve bağırsaklarda sıvı birikmesini önlemeyi sağlar. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek ishal ve kabızlık gibi mide ve bağırsak kaynaklı sorunlara iyi gelir.

#12
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefilin antiviral ve antibakteriyel özellikleri kişinin yaşadığı öksürüğe iyi gelirken aynı zamanda balgam söktürücü özelliği de vardır.

#13
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Gingerol bileşiğiyle öne çıkan ve antioksidan bir besin olan zencefil, vücudun serbest radikallerle mücadele etmesine yardımcı olarak hem olası kanserler karşısında vücuda güç verir hem de mevcut kanserli hücrelerin büyümesini engelleyebilir.

#14
Foto - Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil vücudun yağ yakımını (termojenez), karbonhidratları nasıl sindirdiğini ve insülin kullanımı etkiler. Bu doğrultuda kişinin açlık hissini azaltarak kilo vermeye yardım eder.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!
Gündem

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği: Bir Kürt olarak SDG’ye karşıyım, çünkü..!

Kendisi de Kürt kökenli olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Ali Karadaği, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik "Kürt ..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu
Gündem

Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu

2015 yılından beri her seçim öncesi “Erdoğan çoktan kaybetti” diyen, 2020’den itibaren “Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli olmayan b..
Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar!
Yerel

Sivas'ta şehit babasına dilenci diyen adama bakın ne yaptılar!

Otobüse ücretsiz binen şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip darbetmeye çalışan özel halk otobüsü şoförü, bacağından vurularak yaraland..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23