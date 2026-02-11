Tüm hastalıkları ürküten bitki ve baharat zencefilin faydaları saymakla bitmiyor...

Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile pek çok sağlık faydasına sahip olan, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, daha çok baharat şeklinde kullanılan, yaklaşık 1 metre boya kadar uzayabilen otsu bir bitkidir.