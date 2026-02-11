Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Bu kadar insan arasında Türkiye kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.KULÜP YÖNETİMLERİNE SERT SÖZLERKulüplerin teknik direktör tercihleri hakkında da konuşan Vural, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" sözleriyle dikkat çekti.