Spor
7
Yeniakit Publisher
Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Boşta olan Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takımla görüştüğünü söyleyerek büyük bombayı patlattı.

#1
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Yılmaz Vural, Suudi Arabistan'dan bir takımla transfer görüşmesi yaptığını açıklarken, Türk futbolundaki teknik direktör tercihleri ve milli takım konusuna yönelik sert eleştirilerde bulundu.

#2
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Son olarak Sarıyer'i çalıştıran ve ekim ayından bu yana görev almayan Yılmaz Vural, yurt dışından transfer teklifi aldığını açıkladı.

#3
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Tecrübeli teknik adam, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu.

#4
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

73 yaşındaki teknik direktör, Suudi Arabistan'dan bir kulüple temas halinde olduğunu belirterek, "En son Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımla görüşmemiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Teklifin detaylarını çok fazla açıklamam doğru olmaz çünkü rica ettiler. Teklif neticesinde sıcak bakıyorlar, bizi biliyorlar. Yani olma olasılığı var." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı'nda yabancı teknik direktör tercihine de değinerek, "UEFA Pro Lisanslı 700 civarında antrenör var.

#6
Foto - Devasa teklif aldı mı? Yılmaz Vural şok edecek... Suudi Arabistan detayı

Bu kadar insan arasında Türkiye kendi milli takımını yönetecek bir hoca bulamıyor. Federasyonumuza şunu sormamız gerekmiyor mu? Bu hocaları ben mi yetiştiriyorum? Yetiştiremiyorsan bu senin suçun." dedi.KULÜP YÖNETİMLERİNE SERT SÖZLERKulüplerin teknik direktör tercihleri hakkında da konuşan Vural, "Bir antrenör az para istedi diye o mu alınır? Armut mu alıyorsun kardeşim? İşimize gelince milliyetçiyiz, işimize gelince en iyi inanan biziz ama bu ülkede kul hakkından başka hiçbir şey yenmiyor!" sözleriyle dikkat çekti.

