Kar yağışının etkili olacağı illerde yaşayanlar yarın yani 18 Şubat Cuma günü hangi illerde okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar hangi illerde tatil 18 Şubat!

Yarın okullar tatil mi? 18 Şubat hangi illerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde önce yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın (Cuma) zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 6°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 5°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Isparta ve Burdur'un batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin yarın (Cuma) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek yerlerde zamanla karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ -6°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA -1°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yarın (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Çorum çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Hakkari ve Bitlis ile Van'ın güney çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -16°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -10°C, 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın (Cuma) kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 10°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) doğu çevreleri sağanak yağışlı