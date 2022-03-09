Yarın okullar tatil mi (10 Mart 2022) Perşembe günü tatil olan il ve ilçeler hangileri? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın okullar tatil mi? Yarın okulların tatil edildiği ililer hangileri? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da yoğun bir kar yağışı söz konusu olacak. İstanbul’da kar yağışı yarın itibariyle başlayacak ve kar yağışı cuma günü de etkisini sürdürecek. Kar yağışı uyarısı sonrası İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama yaptı.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

Kars'ta yarın okullar tatil mi?

9 Mart Çarşamba günü Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi. 10 Mart Perşembe günü kar tatili hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Bayburt'ta yarın okullar tatil mi?

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün öğleden sonrası için ara verildi.

Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

9 Mart Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu ulaşıma kapanırken, okullar ise 1 gün süreyle tatil edildi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan’da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Tunceli'de okullar tatil mi?

Tunceli'de yarın okullar tatil mi? Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime 9 Mart'ta bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Kocaeli’de yarın okullar tatil edildi mi?

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi. Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.