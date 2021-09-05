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Eğitim Yarın okullar kaç ders olacak? Yüz yüze eğitim ders saatleri
Eğitim

Yarın okullar kaç ders olacak? Yüz yüze eğitim ders saatleri

6 Eylül okullar kaç ders olacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitimle başlıyor. Son bir buçuk yılda okullar zaman zaman yüz yüze eğitime geçmiş ve ders sayıları kısıtlı olmuştu. Bu sebeple veliler, pazartesi gününden itibaren okullarda kaç ders yapılacağını ve ders sürelerini araştırmaya başladı. Dersler kaç dakika olacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 16:33:00 -
Yarın okullar kaç ders olacak? Yüz yüze eğitim ders saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yılda eğitim yoğunlukla online olarak devam etti. Aileler, 6 Eylül’den itibaren okulların tam zamanlı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yarın okullar kaç ders olacak? Yüz yüze eğitim ders saatleri

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

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