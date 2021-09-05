Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yılda eğitim yoğunlukla online olarak devam etti. Aileler, 6 Eylül’den itibaren okulların tam zamanlı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yarın okullar kaç ders olacak? Yüz yüze eğitim ders saatleri

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.