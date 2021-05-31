  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan flaş açıklama: Zamanı geldi
NATO, Türk askerlerine hayran kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan’a gidiyor
Gezi kalkışmasının yıldönümünü kutlayan Kılıçdaroğlu’na tokat gibi cevap!
Yaşam Yarın okullar açılacak mı? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Yaşam

Yarın okullar açılacak mı? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?

1 Haziran kaçıncı sınıflar okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zamandır pek çok sınıfta yüz yüze eğitim yapılmıyor. Normalleşme takvimiyle birlikte hangi sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacağı merak ediliyor. Peki, 1 Haziran’da kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:40:00 -
Yarın okullar açılacak mı? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci bu yıl salgın sebebiyle hiç yüz yüze eğitime başlamadı. Bazı sınıflarda ise vaka durumuna göre zaman zaman açılıp kapandı. Son olarak tam kapanmanın ardından anaokulları, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki, yarın hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın okullar açılacak mı? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?

1 Haziran’da normalleşme takviminin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Normalleşme takviminin bu akşam kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Açıklamaların ardından yarın hangi sınıflarda yüz yüze eğitime geçeceği belli olacak. Açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Aşı sırası sorgulama | Ne zaman aşı olacağım?
Aşı sırası sorgulama | Ne zaman aşı olacağım?

Sağlık

Aşı sırası sorgulama | Ne zaman aşı olacağım?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay