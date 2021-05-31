Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci bu yıl salgın sebebiyle hiç yüz yüze eğitime başlamadı. Bazı sınıflarda ise vaka durumuna göre zaman zaman açılıp kapandı. Son olarak tam kapanmanın ardından anaokulları, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki, yarın hangi sınıflar okula gidecek?

Yarın okullar açılacak mı? Yarın kaçıncı sınıflar okula gidecek?

1 Haziran’da normalleşme takviminin uygulanmaya başlaması bekleniyor. Normalleşme takviminin bu akşam kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Açıklamaların ardından yarın hangi sınıflarda yüz yüze eğitime geçeceği belli olacak. Açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.