Yarın okul olacak mı? 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil edildi?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kar yağışı devam ederken, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de okullar yarın tatil mi sorusu sorulmakta. 12 Ocak Çarşamba hangi illerde okullar tatil? Okullar tatil mi? Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 11 Ocak Salı günü bazı il ve ilçeler eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki bugün hangi illerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, Muş, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Ardahan, Hakkari Van, Sivas, Erzurum, Erzincan okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da da okullar tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusu yurdun büyük kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle en çok merak edilen sorulardan biri oldu. 23 Aralık Perşembe günü kar yağışının etkisini artırması ile birçok ilde ulaşım sorunu meydana geldi. Öğrenci ve veliler kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini sorguluyor.

Hangi illerde okullar tatil oldu?

Okullar tatil mi sorusu Meteoroloji'nin kar uyarılarında bulunduğu illerde gündeme geldi. Yurdun Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken, kar yağışının olduğu il ve ilçelerde bulunan öğrenciler internet üzerniden okullar tatil mi, okullar tatil edildi mi? Bugün okul var mı, Yarın okullar tatil mi? sorularını sormakta. Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kar yağışının ardından veli ve öğrenciler çarşamba günü okulların tatil olduğu illere odaklandı. 11 Ocak 2022 Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle Muş’ta bugün okullar tatil edildi. 12 Ocak Çarşamba günü kar yağışı ve hava durumu nedeniyle henüz okul tatil haberi gelmedi. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptığı İstanbul'da kar yağışının yoğun olması durumunda İstanbul Valiliği yarın okullar tatil etmesi bekleniyor. Kar tatili olduğu duyurulan illerimizle ilgili güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.