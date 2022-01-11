Yarın maç var mı? 12 Ocak yarın kimin maçı var? Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı?
Süper Lig’de 20. haftanın heyecanı dn oynanan maç ile sona erdi. Süper Lig'de 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. FB’nin sahasındaki yenilgisi taraftarı kızdırmaya yeterken, yönetim istifa sesleri yükselmeye başladı. Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği ligde liderlik koltuğunu sürdürmenin keyfini sürüyor. Galatasaray’ınGZT Giresunspor’a yenilmesi sonrası bileti kesilen Fatih Terim sonrası GS’nin yeni hocası arayışı sürerken, futbol severler yarın hangi maç var, yarın kimin maçı var, yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın maç saat kaçta? Yarın kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte Süper Lig, Avrupa Ligi 12 Ocak 2022 Çarşamba maç saatleri.
Süper Lig’de 20. haftanın heyecanı dn oynanan maç ile sona erdi. Süper Lig'de 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. FB’nin sahasındaki yenilgisi taraftarı kızdırmaya yeterken, yönetim istifa sesleri yüksemeye başladı. Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği ligde liderlik koltuğunu sürdürmenin keyfini sürüyor. Galatasaray’ınGZT Giresunspor’a yenilmesi sonrası bileti kesilen Fatih Terim sonrası GS’nin yeni hocası arayışı sürerken, futbol severler yarın hangi maç var, yarın kimin maçı var, yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın maç saat kaçta? Yarın kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte Süper Lig, Avrupa Ligi 12 Ocak 2022 Çarşamba maç saatleri.
Yarın hangi maçlar saat kaçta, ne zaman?
12 Ocak Çarşamba hangi maçlar var? İşte yarınki maç programı:
16.30 Atalanta-Venezia TRT Spor
19.30 Napoli-Fiorentina TRT Spor
22.45 West Ham-Norwich City S Sport +
23.00 Inter-Juventus TRT Spor
13 Ocak Perşembe hangi maçlar var?
23.00 Milan-Genoa TRT Spor
14 Ocak Cuma maçları
20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor
23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport
Süper Lig 20. hafta maç sonuçları
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
Süper Lig 21. hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Süper Lig 21. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Cuma günü hangi maçlar var?
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
15 Ocak Cumartesi maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)