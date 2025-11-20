  • İSTANBUL
Siyaset Yarın komisyonda oylanacak! AK Parti İmralı kararını açıkladı
Siyaset

Yarın komisyonda oylanacak! AK Parti İmralı kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarın komisyonda oylanacak! AK Parti İmralı kararını açıkladı

AK Parti, İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grubu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitme önerisi için kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

Bu sürece katkı sağlayacak hangi başlıklar olabilir diye değerlendirme yaptık” diyen Güler, “Arkadaşlarımızdan bazılarının Komisyon’un İmralı’ya ziyaretine olumlu baktığını ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu bir dinleme, Komisyon’da oylamaya ihtiyaç olmayabilir.” Diye konuşan AK Partili Güler, konuşmasına şöyle devam etti: “İmralı’ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyon’da oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz. Bu Komisyon’un amacı terörün son bulmasının her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak.

okur

kimlerr kimlerrle beraberr kadere bak. Eli silahlı iken kent uzlaşısı yapanlar.. Silah bırakınca, DEM'lleri terkettiler 

vatandaş

imralı kim siyonizmin maşası terör örgütünün arkasında kimler var çok iyi biliyoruz, imralı ile müzakere ve dışarı çıkması gibi bir durum hükümetin oyunu ciddi düşürecek yanlış hareket ediliyor onbinlerce askerin polisin vatandaşın öğretmenin canının kanının zanlısı ile oturup müzakere edilip ayağına devlet erkanı gönderilmez çok yanlış yapılıor, yarın öbürgün birisi çıkıp bunu seçim mitinglerine konu yapacak akp asker polisimizin canına kasteden törörist başı ile masaya oturdu diyecek bu işin hiç bir tutar tarafı yok. Onlar kent uzlaşısı yaptılar. ama onlar yaparlar.. devlet yapmamalı
