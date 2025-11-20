Yarın komisyonda oylanacak! AK Parti İmralı kararını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grubu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitme önerisi için kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ziyarete olumlu baktıklarını söyledi.

“Bu sürece katkı sağlayacak hangi başlıklar olabilir diye değerlendirme yaptık” diyen Güler, “Arkadaşlarımızdan bazılarının Komisyon’un İmralı’ya ziyaretine olumlu baktığını ifade etmiştik. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu bir dinleme, Komisyon’da oylamaya ihtiyaç olmayabilir.” Diye konuşan AK Partili Güler, konuşmasına şöyle devam etti: “İmralı’ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyon’da oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz. Bu Komisyon’un amacı terörün son bulmasının her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak.”