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Eğitim Yarın Kars’ta Ardahan’da okullar tatil mi? 6 Aralık okullar tatil mi?
Eğitim

Yarın Kars’ta Ardahan’da okullar tatil mi? 6 Aralık okullar tatil mi?

Yurdun bazı illerinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler hangi illerde okulların tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar yarın tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-12-05 19:53:00 -
Yarın Kars’ta Ardahan’da okullar tatil mi? 6 Aralık okullar tatil mi?

Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya yol açıyor.

Kars-Iğdır, Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolundaki sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve bazı bölgelerde meydana gelen buzlanma nedeniyle tır sürücüleri araçlarını yol kenarına çekerek şartların düzelmesini bekliyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolları kontrol ederek sürücüleri uyarıyor.

Tırların kaldığı bazı bölgelerde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, durumu Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ardahan'da da yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yollarında kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışının yoğunlaştığı Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde ekipler zincirsiz büyük araçların geçişine izin vermiyor.

Ekiplerce karla mücadelenin başladığı söz konusu yolları kullanacak sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Yarın Kars’ta Ardahan’da okullar tatil mi? 6 Aralık okullar tatil mi?

Öğrenciler ise kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Ancak Kars ve Ardahan valiliklerinden okulların tatil olacağına yönelik bir açıklama gelmedi.

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