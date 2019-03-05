Yarın kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimine göre yarın kandil mi olacak sorusu birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında olmaya devam ediliyor. Regaip Kandili yarın mı yoksa perşembe günü mü idrak edilecek sorusuna yanıt arayan Müslümanlar, araştırmalarına hız kazandırıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte konuya dair detaylar...

Regaip Kandili ne zaman?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandiller Geçici ve Mukaddes Zamanlar olarak da adlandırılan üç aylar ise 8 Mart Cuma günü itibariyle başlayacak.

Regaip Kandili için görsel şölen

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart’ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’ün DHA’ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii’nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın birçok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak kandil geceleri yapılan ibadetler belirlidir.

* Kur'an-ı Kerim okuyarak,

* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

* Allah rızası için namaz kılarak,

* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

* Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.

Kandillerde özel ibadet şekli var mı?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.