Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Özellikle temmuz ayı maaş zamlarına yönelik büyük bir beklenti bulunuyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bu hafta kabine var mı?

Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 23 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bu hafta kabine toplantısı olması beklenmiyor. Bir sonraki kabine toplantısının 6 Haziran haftası yapılması bekleniyor.

23 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından Milli Uzay Programı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.