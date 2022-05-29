  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?
Yaşam

Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Vatandaşlar özellikle asgari ücrete yönelik bir zam çalışmasının olup olmadığını öğrenebilmek için kabine toplantısının tarihini araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 11:04:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Özellikle temmuz ayı maaş zamlarına yönelik büyük bir beklenti bulunuyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Bu hafta kabine var mı?

Yarın kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 23 Mayıs Pazartesi günü yapıldı. Bu hafta kabine toplantısı olması beklenmiyor. Bir sonraki kabine toplantısının 6 Haziran haftası yapılması bekleniyor.

23 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından Milli Uzay Programı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay