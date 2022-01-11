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Yaşam Yarın İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul su kesinti saatleri
Yaşam

Yarın İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul su kesinti saatleri

12 Ocak Çarşamba İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 Ocak Çarşamba günü 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki, yarın hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-01-11 23:01:00 -
Yarın İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul su kesinti saatleri

İstanbul’da bakım çalışmaları sebebiyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. Peki, hangi ilçelerde sular kesilecek 12 Ocak | İstanbul sular kaçta gelin?

Yarın İstanbul’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İstanbul su kesinti saatleri

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahalleleri; Bayrampaşa Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri; Esenler Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri; Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi; Güngören Gençosman ve Sanayi mahalleleri."

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