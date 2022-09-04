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Yaşam Yarın hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu
Yaşam

Yarın hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu

Okulun ilk günü hava nasıl olacak? 5 Eylül Pazartesi günü anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başlayacak. Bu sebeple aileler yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul hava durumu | 5 Eylül il il hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:07:00 -
Yarın hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu

5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası başlayacak. Aileler bu önemli günde bulundukları illerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Yarın hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

 

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