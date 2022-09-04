5 Eylül Pazartesi günü uyum haftası başlayacak. Aileler bu önemli günde bulundukları illerde havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı.

Yarın hava nasıl olacak? 5 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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