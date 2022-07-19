Yurt genelinde havanın bu hafta nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? 20 Temmuz hava durumu il il:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 26°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

KARS 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık