Yarın hava nasıl olacak? 20 Temmuz hava durumu il il:
Yurt genelinde hava sıcaklıkları bir hayli yükselmeye başladı. Bu sebeple vatandaşlar yarın havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak? Ankara İzmir hava durumu
Yurt genelinde havanın bu hafta nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, yarın İstanbul’da hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? 20 Temmuz hava durumu il il:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C, 26°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
KARS 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık