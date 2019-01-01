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Yarın hava durumu nasıl? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? meteoroloji hava tahmini

Tatilin bitmesiyle yarın okula ve işe gidecek olan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Peki istanbul'da yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden gelen yağış uyarısıyla birlikte yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor. İşte meteorolojinin yarın için hava durumu tahmini...

01 Ocak 2019 Salı 23:28
Yarın hava durumu nasıl? İstanbul'da yağış bekleniyor mu? meteoroloji hava tahmini

Tatilin bitmesiyle yarın okula ve işe gidecek olan vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Peki istanbul'da yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiden gelen yağış uyarısıyla birlikte yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor. İşte meteorolojinin yarın için hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:28
  1. Karaman
  2. Bayburt
  3. Sivas
  4. Sinop
  5. Muş
  6. Muğla
  7. Kastamonu
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Gümüşhane
  11. Erzurum
  12. Bitlis
  13. Antalya
  14. Ağrı
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