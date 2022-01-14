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Spor Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta
Spor

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta

Süper Lig 21.hafta programı | Süper Lig’de 21.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler cumartesi-Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 21:24:00 -
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta

Süper Lig’de 21.hafta maçları merak ediliyor. Hafta sonunu futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘Yarın hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta

Süper Lig’de 21.hafta Cuma akşamı oynanan Beşiktaş- Gaziantep Fk ve Yeni Malatyaspor-Göztepe maçlarıyla başladı.

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor      Sarper Barış Saka

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor         Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor            Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe       Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor               Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa          Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray      Erkan Özdamar

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

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