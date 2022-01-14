Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta
Süper Lig 21.hafta programı | Süper Lig’de 21.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler cumartesi-Pazar günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de 21.hafta maçları merak ediliyor. Hafta sonunu futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘Yarın hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 21.hafta
Süper Lig’de 21.hafta Cuma akşamı oynanan Beşiktaş- Gaziantep Fk ve Yeni Malatyaspor-Göztepe maçlarıyla başladı.
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray Erkan Özdamar
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.