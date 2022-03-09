Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:
Futbolseverler 10 Mart Perşembe akşamı hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor? Avrupa Konferans Ligi maçı canlı izle:
Türkiye 10 Mart Perşembe günü itibariyle soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Futbolseverler ise karlı günleri futbol maçlarıyla eğlenceli bir hale dönüştürmek istiyor. Peki, yarın kimin maçı var?
Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:
Avrupa Ligi Son 16 Turu
20.45 Sevilla-West Ham United Exxen, CBC Sport
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Atalanta-Bayer Leverkusen Exexen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen, CBC Sport
Avrupa Konferans Ligi son 16 turu
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
23.00 Olimpik Marsilya-Basel Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen
23.00 Bodo/Glimt-AZ Alkmaar Exxen
İngiltere Premier Lig
22.30 Norwich-ChelseaS Sport
22.30 Southampton-NewcastleS Sport
22.30 Wolverhampton-Watford S Sport
22.30 Leeds United-Aston Villa S Sport