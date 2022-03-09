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Spor Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:
Spor

Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:

Futbolseverler 10 Mart Perşembe akşamı hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor? Avrupa Konferans Ligi maçı canlı izle:

Yeniakit Publisher
2022-03-09 12:02:00 -
Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:

Türkiye 10 Mart Perşembe günü itibariyle soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Futbolseverler ise karlı günleri futbol maçlarıyla eğlenceli bir hale dönüştürmek istiyor. Peki, yarın kimin maçı var?

Yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları 10 Mart:

Avrupa Ligi Son 16 Turu

20.45 Sevilla-West Ham United                Exxen, CBC Sport

23.00 Rangers-Kızılyıldız               Exxen

23.00 Braga-Monaco     Exxen

23.00 Atalanta-Bayer Leverkusen            Exexen

23.00 Barcelona-Galatasaray                     Exxen, CBC Sport

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu

20.45 PAOK-Gent            Exxen

20.45 Vitesse-Roma       Exxen

20.45 Slavia Prag-LASK  Exxen

20.45 Partizan-Feyenoord           Exxen

23.00 Olimpik Marsilya-Basel     Exxen

23.00 Leicester City-Rennes       Exxen

23.00 PSV-Kopenhag     Exxen

23.00 Bodo/Glimt-AZ Alkmaar   Exxen

İngiltere Premier Lig

22.30 Norwich-ChelseaS Sport

22.30 Southampton-NewcastleS Sport

22.30 Wolverhampton-Watford               S Sport

22.30 Leeds United-Aston Villa  S Sport

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