Yarın hangi maçlar var? (7 Aralık 2021 Salı) UEFA Şampiyonlar Ligi yarınki maçlar hangileri saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarın hangi maçlar var? 7 Aralık UEFA Şampiyonlar Ligi maç saatleri ve maç programı! UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın 16 turu mücadeleleri başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi günün programını merak edenler için 7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak maç programı ve maç saatleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ve UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maç fikstürü...
UEFA Şampiyonlar Ligi son yarınkı maçlar ne zaman saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. C Grubu'nda son sırada yer alan ve Avrupa'da bu sezon son maçına çıkacak Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarın hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi 7 Aralık Salı maçları
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
UEFA Şampiyonlar Ligi 8 Aralık Çarşamba maçları
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)