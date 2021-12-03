Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?
Süper Lig yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Uzun bir zamandır lider konumunda olan Trabzonspor bu hafta yenilmezlik serisine devam edip etmeyeceği merak edilirken, Beşiktaş taraftarı ise kötü giden haftanın telafisini bu hafta yapıp yapmayacağı da araştırılır oldu. Süper Lig 15. hafta yarınki maçlar hangileri? 4 Aralık Cumartesi yarın hangi maçlar var? İşte Süper Lig 15. haftanın yarınki maçları.
27 Haziran 2021 Bugün hangi maçlar var? Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında bugün Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ile başlamış olacak. Beşiktaş kötü giden durumu bugün yapacağı Kasımpaşa maçında değişterecek mi merak edilirken, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Hatayspor başta olmak üzere ligdeki tüm maç sonuçları daha şimdiden nefesler tutulmakta. Peki Süper Lig 15. hafta yarın kimin maçı var?
Yarın kimin maçı var?
Cumartesi günü hangi maçlar var?
4 Aralık Cumartesi maçları, Süper Lig 15. hafta 4 Aralık Cumartesi (yarınki) maç programı
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar günü hangi maçlar var?
Pazar günü hangi maçlar var?
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi kimin maçı var?
Pazartesi günü hangi maçlar var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk