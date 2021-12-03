Yarın hangi maçlar var 4 Aralık Cumartesi yarın kimin maçı var?

Süper Lig yarın kimin maçı var? Yarınki maçlar saat kaçta? Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele söz konusu. Uzun bir zamandır lider konumunda olan Trabzonspor bu hafta yenilmezlik serisine devam edip etmeyeceği merak edilirken, Beşiktaş taraftarı ise kötü giden haftanın telafisini bu hafta yapıp yapmayacağı da araştırılır oldu. Süper Lig 15. hafta yarınki maçlar hangileri? 4 Aralık Cumartesi yarın hangi maçlar var? İşte Süper Lig 15. haftanın yarınki maçları.