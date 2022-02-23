  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?

24 Şubat Perşembe günün maçları? Futbolseverler 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak olan maçların programını ve hangi kanallarda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda şifresiz izle:

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:43:00 -
Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?

24 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off heyecanı yaşanacak. Futbolseverler ise hangi maçların hangi kanalda yayımlanacağını, hangi maçların şifresiz kanalda verileceğini araştırıyor.

Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi play-off turu

20.45 Karabağ-Olimpik Marsilya               Exxen, CBC Sport

20.45 Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven Exxen

20.45 Randers- Leicester City     Exxen

20.45 Bodo/Glimt-Celtic              Exxen

23.00 Partizan-Sparta Prag          Exxen

23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe  Exxen, CBC Sport

23.00 PAOK-Midtjylland              Exxen

23.00 Vitesse-Rapid Wien          

UEFA Avrupa Ligi play-off turu

20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla     Exxen

20.45 Real Sociedad-Leipzig        Exxen

20.45 Olympiakos-Atalanta         Exxen

20.45 Lazio- Porto           Exxen

23.00 Napoli - Barcelona              Exxen, CBC Sport

23.00 Rangers-Borussia Dortmund  Exxen

23.00 Real Betis - Zenit  Exxen

23.00 Braga - Sheriff  Exxen

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay