Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?
24 Şubat Perşembe günün maçları? Futbolseverler 24 Şubat Perşembe akşamı oynanacak olan maçların programını ve hangi kanallarda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda şifresiz izle:
24 Şubat Perşembe akşamı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off heyecanı yaşanacak. Futbolseverler ise hangi maçların hangi kanalda yayımlanacağını, hangi maçların şifresiz kanalda verileceğini araştırıyor.
Yarın hangi maçlar var? 24 Şubat Perşembe hangi maç hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi play-off turu
20.45 Karabağ-Olimpik Marsilya Exxen, CBC Sport
20.45 Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven Exxen
20.45 Randers- Leicester City Exxen
20.45 Bodo/Glimt-Celtic Exxen
23.00 Partizan-Sparta Prag Exxen
23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe Exxen, CBC Sport
23.00 PAOK-Midtjylland Exxen
23.00 Vitesse-Rapid Wien
UEFA Avrupa Ligi play-off turu
20.45 Dinamo Zagreb- Sevilla Exxen
20.45 Real Sociedad-Leipzig Exxen
20.45 Olympiakos-Atalanta Exxen
20.45 Lazio- Porto Exxen
23.00 Napoli - Barcelona Exxen, CBC Sport
23.00 Rangers-Borussia Dortmund Exxen
23.00 Real Betis - Zenit Exxen
23.00 Braga - Sheriff Exxen