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Spor Yarın hangi maçlar var? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var?

Maç saat kaçta? Süper Lig 27. hafta maçlaı bugün Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ile tamamlanacak. Süper Lig maçlarının yanında Ziraat Türkiye kupası çeyrek final maçı karşılaşmaların da futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki yarın hangi maçlar var? Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçları saa kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:01:00 - 2022-02-28 17:03:23
Yarın hangi maçlar var? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var?

1 Mart 222 Salı günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler yarın hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına cevap arıyor.

Yarın hangi maçlar var?

2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaldeki ilk maçta 1 Mart 2022 Salı günü Trabzonspor yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. 2 Mart Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası hangi maçlar var? Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçın başlama saati17.00. Saat 20.30'da Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) maçı oynanacak.

Süper Lig 28. hafta maçları ne zaman saat kaçta?

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