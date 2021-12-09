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Yaşam Yarın fırtına mı var? İstanbul hava durumu güncel
Yaşam

Yarın fırtına mı var? İstanbul hava durumu güncel

İstanbul yine fırtına mı olacak? Geçtiğimiz hafta Ege ve Marmara bölgesi şiddetli lodosun etkisi altındaydı. Vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? 10 Aralık hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-12-09 19:52:00 -
Yarın fırtına mı var? İstanbul hava durumu güncel

Milyonlarca kişi yaşadığı ilde havanın cuma, cumartesi ve pazar günleri havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?

Yarın fırtına mı var? İstanbul hava durumu güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarından itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtınanın (90-100 kilometre/saat) olacağı tahmininde bulundu.

Fırtınanın, 11 Aralık Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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