Yarın cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati ile ilgili sorgumalar an itibariyle başladı. Diyanet namaz vakitleri sayfasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakti bilgisi yerini alıyor. Her ilin namaz vakti ayrı olurken kendi illerinde yaşayan müminler Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

İstanbul: 13:06

Ankara: 12:50

Bursa: 13:05

İzmir: 13:13

Konya: 12:52

Antalya: 12:59

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Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).