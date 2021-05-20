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Yaşam Yarın cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri
Yaşam

Yarın cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen cuma namazı saatleri cuma namazını kılacak kişiler tarafından merak edilmekte. Vatandaşla bulundukları illere göre değişen cuma namazlarını sorguluyor. Peki, Yarın cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

Yeniakit Publisher
2021-05-20 20:39:00 -
Yarın cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati ile ilgili sorgumalar an itibariyle başladı. Diyanet namaz vakitleri sayfasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakti bilgisi yerini alıyor. Her ilin namaz vakti ayrı olurken kendi illerinde yaşayan müminler Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor.

21 Mayıs il il cuma namazı vakitleri

İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

İstanbul: 13:06

Ankara: 12:50

Bursa: 13:05

İzmir: 13:13

Konya: 12:52

Antalya: 12:59

Diğer tüm illerin cuma namazı vakti için tıklayın

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

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