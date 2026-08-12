Yarın başlayacak ziyarette kritik konular masada… Bakan Fidan Mısır’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Bakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) İkinci Toplantısı düzenlenecek.

İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla yapılacak toplantıda, 4 Şubat'ta iki ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile 2028'de Türkiye'de tertiplenmesi öngörülen YDSK Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerini siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde ele alması, müzakereleri devam eden anlaşmaların güncel durumunu gözden geçirmesi, ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra iş çevreleri arasında temasların yoğunlaştırılmasına ve karşılıklı yatırımların teşvikine yönelik iradeyi teyit etmesi bekleniyor.

Ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli fırsatlar barındırdığına işaretle, hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji altyapısı ve madencilik başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği imkanlarını ele alacağı belirtilen Fidan'ın, askeri ve savunma sanayisi alanlarındaki mevcut işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınmasını teminen atılabilecek adımları değerlendirmesi ve Türkiye ile Mısır arasında çok yönlü gelişen ilişkilerin bölgede barış, istikrar ve refaha yaptığı katkıdan duyulan memnuniyeti ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla, bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki müşterek gayretlerin önemine işaret etmesi, bu kapsamda, gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformların çatısı altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı vurgulaması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI, GAZZE, SURİYE, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ DE GÜNDEME GELECEK

ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetlerin desteklendiğini, Mısır'ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerinin takdirle karşılandığını belirtmesi öngörülen Fidan'ın, Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkati çekmesi bekleniyor.

Fidan'ın öte yandan Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması, İsrail'in, Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu riskleri ele alması ve uluslararası toplumun söz konusu gelişmeler karşısında daha güçlü bir tutum sergilemesini teminen atılabilecek adımlara ilişkin istişarede bulunması öngörülüyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik yürütülen çabalar ve temaslar hakkında görüş teatisi yapacağı belirtilen Fidan'ın, Libya'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan bir anlayışla, ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etmesi ve Mısır'la bu konuda süregelen yakın istişare ve temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve işbirliği imkanlarının güçlendirilmesi bakımından iki ülkenin üstlenebilecekleri roller ve sunabilecekleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunması, ayrıca Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye'nin açık desteğinin altını çizmesi, Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını teminen diyaloğun ve diplomatik çabaların önemine bir kez daha dikkati çekmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler artan üst düzey temas ve karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanırken, Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdulati, ikili ve bölgesel meselelerde düzenli istişare ve yakın koordinasyonu sürdürüyor.

Bakan Abdulati, 12 Kasım 2025 tarihinde OPG Birinci Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, ayrıca 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

Bakan Fidan ise son olarak 20-21 Haziran tarihlerinde Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere Kahire'yi ziyaret etmişti.

Mısır, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki başlıca ticaret ve ihracat ortakları arasında ilk sırada yer alıyor. 2025'te 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin, gelecek dönemde iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolar seviyesine taşınması hedefleniyor.

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları da ikili ekonomik ilişkilerin güçlü ve uzun vadeli niteliğini ortaya koyarken, Türk yatırımlarının toplam değeri 4 milyar doları aştı. Öte yandan Türk sermayeli şirketler de bugün yaklaşık 100 bin Mısırlının istihdamına katkı sağlıyor.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde son dönemde yakalanan ivme, yalnızca ikili işbirliğinin derinleşmesine değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabaların güçlendirilmesine de zemin hazırlıyor, iki ülkenin bölgesel gelişmeler karşısındaki ağırlığı ve yapıcı rolü bu vesileyle daha da pekişiyor.

TÜRKİYE-MISIR ORTAK PLANLAMA GRUBU

Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu, 14 Şubat 2024'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasına ilişkin imzalanan ortak bildiri çerçevesinde oluşturulmuştu.

Dışişleri Bakanları eş başkanlığında toplanan OPG, YDSK toplantılarının hazırlıklarını yürütme ve iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında koordinasyonu güçlendirme amacıyla faaliyet gösteriyor.

OPG Birinci Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakan Abdulati eş başkanlığında 12 Kasım 2025'te Türkiye'de düzenlenmişti.