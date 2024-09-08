Yarın açılıyor… Bu yıl kırtasiye masrafları ne kadar tutuyor?

Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, Bursa’da vatandaşlar kırtasiye alışverişlerine başladı. Birinci sınıflar için ilk ders zili 2 Eylül’de çalarken, 9 Eylül’de de tüm sınıflar için eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Peki bu yıl kırtasiye masrafları ne kadar tutuyor? Bir okul çantasını doldurmanın maliyeti ne kadar?

Normhaber’in bilgilerine göre, Veliler çocuklarıyla birlikte kırtasiye alışverişlerini karşılamak üzere kırtasiye kırtasiye dolaşırken, Bursa’da Kırtasiyeci Mesut Kalan, vatandaşların çoğunun fiyat araştırmasına devam ettiğini belirtti. Çanta fiyatlarının 500 lira ila 2 bin lira arasında değiştiğini söyleyen Kalan, kırtasiye malzemelerinin ise 2 bin lira ila 5 bin lira arasında tuttuğunu vurguladı. Her bütçeye uygun ürün olduğunu dile getiren Kalan, vatandaşların ihtiyacına uygun alışverişlerini yapabileceklerini belirtti.